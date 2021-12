Mutmaßlicher Serientäter durch DNA-Spur überführt

Die Polizei hat im Kreis Bergstraße einen mutmaßlichen Serien-Verbrecher festgenommen. Laut Polizei wurde der 21-Jährige durch eine DNA-Probe überführt. Er soll für Raubüberfälle, einen Einbruch und - zusammen mit mehreren Komplizen - für die versuchte Sprengung eines Geldautomaten verantwortlich sein. Bei Überfällen auf Tankstellen in Lorsch, Lampertheim und Heppenheim hatten die Ermittler DNA-Spuren von ihm sichergestellt - sie konnten aber niemandem zugeordnet werden. Die gleiche DNA-Spur wurde später auch bei einem Einbruch in Bensheim entdeckt - und im Februar in einem Fluchtwagen. In diesem Zusammenhang wurden mehrere Männer festgenommen. Schließlich konnte die DNA dem Verdächtigen zugeordnet werden.