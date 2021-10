Raser zu Geldstrafe verurteilt

Ein 56 Jahre alter Autofahrer muss wegen Raserei ohne gültigen Führerschein 4.500 Euro Strafe zahlen. Außerdem darf er sieben Monate lang keine Fahrerlaubnis beantragen - so das Urteil am Donnerstag vor dem Mannheimer Amtsgericht. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann Anfang Januar mit seinem Bentley im Mannheimer Stadtteil Schwetzingerstadt mit über 80 Stundenkilometern unterwegs war. Als ihn Polizisten kontrollieren wollten, gab er plötzlich Gas und raste unter Missachtung von Vorfahrtsregelungen durch den Stadtteil. Mehrere Autofahrer mussten Notbremsungen einlegen. Die Polizei verfolgte ihn. In der Augustaanlage blieb der 56-Jährige schließlich im Feierabendverkehr stecken und konnte festgenommen werden.