Er soll einen Bekannten mit einem Messer verletzt haben. Deshalb sitzt ein 23-jähriger aus Hemsbach jetzt in Untersuchungshaft. Nach Polizeiangaben war der Beschuldigte am vergangenen Freitag mit seinem späteren Opfer in dessen Hemsbacher Wohnung aus nichtigem Grund in Streit geraten. Als die Auseinandersetzung eskalierte, soll der 23-Jährige mit der 15 Zentimeter langen Klinge eines Küchenmessers auf die Rippen seines 28 Jahre alten Kontrahenten eingestochen haben. Das Opfer flüchtete verletzt auf die Straße. Passanten alarmierten die Polizei. Später wurde der Tatverdächtige in seiner Wohnung von einem Spezialeinsatzkommando überwältigt und festgenommen. Das 28-jährige Opfer wurde operiert. Der Mann hatte durch den Stich einen Rippenbruch erlitten. Innere Organe wurden knapp verfehlt.