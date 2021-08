Die Mannheimer Polizei hat einen mutmaßlichen Ladendieb festgenommen. Laut Staatsanwaltschaft hatte der 24-Jährige am vergangenen Freitag in einem Kaufhaus in der Innenstadt Parfum im Wert von rund 400 Euro gestohlen. Zwei Ladendetektive verfolgten ihn; einen von ihnen schlug der 24-Jährige mit der Faust ins Gesicht. Die Polizei nahm ihn kurz darauf fest. Er sitzt in Untersuchungshaft.