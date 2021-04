Vor dem Mannheimer Landgericht muss sich ein mutmaßlicher Geldfälscher verantworten. Der Mann sitzt bereits wegen eines anderen Delikts im Gefängnis. Laut Anklage hatte Mann drei echte 500 Euro Scheine eingescannt und sie in seinem Mannheimer Büro an einem Laserdrucker ausgedruckt. Auf diese Weise soll er 21 gefälschte Banknoten hergestellt und sie dann mit einer Banderole der Commerzbank versehen haben. Im Juni 2018 versuchte er dann laut Gericht, die Blüten einer Frau zu geben, bei der er Schulden hatte. Sie ging aber nicht darauf ein. Stattdessen soll die Frau einen unbeobachteten Moment genutzt haben, um dem Mann 17.000 Euro Bargeld zu stehlen, das er in seinem Auto deponiert hatte. Sie muss sich deshalb in einem weiteren Verfahren verantworten. Das Urteil gegen Angeklagten wird für kommenden Donnerstag erwartet.