Ein mutmaßlicher Drogendealer muss sich ab Dienstag vor dem Mannheimer Landgericht verantworten.Ihm werden rund 50 Fälle zur Last gelegt. Zum überwiegenden Teil soll er Marihuana verkauft haben - in 30 Fällen an einen Minderjährigen. Außerdem handelte er laut Anklage mit Amphetamin-Tabletten. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung im nördlichen Rhein-Neckar-Kreis stellten die Ermittler rund 200 Gramm Marihuana und eine Schusswaffe sicher. Bei einer weiteren Durchsuchung wurde unter anderem Kokain gefunden. Laut Anklage hatte er auch in der Wohnung seines Nachbarn Drogen deponiert. Weil der Nachbar darüber mit der Polizei gesprochen hatte, schlug ihm der Angeklagte nach Gerichtsangaben mit der Faust ins Gesicht und zertrümmerte mit einem Hammer seine Wohnungstür. Darüber hinaus soll er einem Besucher mit einem Messer in den Oberbauch gestochen haben. Das Urteil wird für Ende März erwartet.