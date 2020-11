Mannheim: Mutmaßlicher Brandstifter in Untersuchungshaft

Nach Wohnhausbrand in Käfertal

Am Samstagmorgen ist ein Wohnhaus in Mannheim-Käfertal vollständig ausgebrannt. Der mutmaßliche Brandstifter sitzt nun in Untersuchtungshaft. Der Vorwurf: Besonders schwere Brandstiftung.