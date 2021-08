Ein 24-Jahre alter Mann ist auf Antrag der Mannheimer Staatsanwaltschaft in einer psychiatrischen Fachklinik untergebracht worden. Er soll am Mittwoch sein Elternhaus im Mannheimer Stadtteil Käfertal angezündet haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er an mehreren Stellen des Hauses Feuer gelegt hat. Die Erdgeschosswohnung wurde bei dem Brand so schwer beschädigt, dass sie unbewohnbar ist. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 100.000 Euro. Die Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf das gesamte Anwesen übergriffen. Motiv für die Tat könnten laut Staatsanwaltschaft familiäre Auseinandersetzungen gewesen sein.