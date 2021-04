Die Polizei hat drei Männer festgenommen. Sie werden verdächtigt, im Februar in einen Discounter in Dielheim eingebrochen zu sein. Laut Polizei wurden sie in der Nacht zum Samstag in Obersontheim (Landkreis Schwäbisch-Hall) verhaftet. Sie sollen dort ebenfalls in einen Supermarkt eingebrochen haben. Die Männer sollen jetzt dem Haftrichter vorgeführt werden.