Mutmaßliche EC-Karten-Betrüger festgenommen

Das Mannheimer Amtsgericht hat Haftbefehl gegen zwei mutmaßliche Betrüger erlassen. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Die beiden 39 und 41 Jahre alten Männer sollen am Donnerstagnachmittag in der Mannheimer Innenstadt Waren im Wert von rund 630 Euro gekauft haben. Dabei bezahlten sie nach bisherigen Ermittlungen mit Bank-Karten, die ihnen nicht gehörten. Laut Polizei hatten die Verdächtigen insgesamt 54 Kredit- und EC-Karten von 39 Geschädigten bei sich. Die Männer sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft. Wie sie in den Besitz der Bankkarten gelangten, wird noch ermittelt. Außerdem soll geprüft werden, ob sie möglicherweise für weitere Taten verantwortlich sein könnten.