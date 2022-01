Mutmaßliche Automatenaufbrecher aus der Rhein-Neckar-Region

Sechs Männer sollen in Kronau im Landkreis Karlsruhe versucht haben, einen Zigarettenautomat aufzusprengen. Laut Polizei sind sie möglicherweise für Automatenaufbrüche in der Rhein-Neckar-Region verantwortlich. Laut Polizei hatten sich die Männer im Alter zwischen 18 und 22 Jahren am vergangenen Samstag an einem Zigarettenautomaten in Kronau zu schaffen gemacht und dabei auf frischer Tat ertappt. Unter anderem stellten die Bematen eine Gasflasche und diverse Tatwerkzeuge sicher. Die Verdächtigen stammen aus Mannheim, Malsch, Mühlhausen und Bad Schönborn und kommen nach Polizeiangaben für zehn weitere Zigarettenautomatenaufbrüche in Frage - fünf in Mannheim, zwei in Reilingen, und jeweils einen in Hockenheim, Malsch und Heidelberg. Allein der Schaden aus den Taten in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis liegt laut Polizei bei weit über 10.000 Euro.