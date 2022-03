Mutige Helfer im Neckar-Odenwald-Kreis ausgezeichnet

Mehrere Menschen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis sind am Dienstagabend mit dem Zivilcourage-Preis ausgezeichnet worden.

Neun Personen zwischen zehn und 58 Jahren hatten im vergangenen Jahr dafür gesorgt, dass Straftaten verhindert oder aufgeklärt und sogar Menschenleben gerettet werden konnten.

Aufmerksame Zeugen

In zwei Fällen wurden Selbsttötungen verhindert, in einem anderen Fall wäre eine 82-Jährige beinahe Opfer von Betrügern geworden, wenn eine Bankangestellte nicht eingeschritten wäre. Bei einem Überfall am Bahnhof in Neckarzimmern war eine hochschwangere Frau eine Treppe hinuntergestoßen worden. Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei den Täter schnell festnehmen. Er wurde inzwischen zu viereinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Der Preis wurde vom Verein "Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis" verliehen.