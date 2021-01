Nach der Diskussion um den Sarotti-Mohren in Mannheim gibt es eine ähnliche Debatte jetzt auch in Heidelberg: Ein Student fordert die Umbenennung der Gaststätte "Zum Mohren" und dass eine Mohrenfigur aus einem Schaufenster verschwindet.

Mit den Demonstrationen unter der Überschrift "Black Lives Matter" hat auch hier in Deutschland die Diskussion um Alltagsrassismus an Fahrt gewonnen. Und immer wieder geht es dabei auch um die Frage: Was transportieren Begriffe wie zum Beispiel Mohr? In Berlin wollen die Verkehrsbetriebe den Namen der U-Bahnstation Mohrenstraße ändern, und in Heidelberg kämpft ein junger Mann gegen den Namen einer Gaststätte. Er hat Strafanzeige wegen Beleidigung gestellt.

Mohrenfigur im Tabak-Geschäftsschaufenster in Heidelberg SWR

Figur in Tabakgeschäft soll verschwinden

Nach der Diskussion um den Sarotti-Mohren in Mannheim hat jetzt also auch Heidelberg seine "Mohren"-Diskussion: Neben dem Namen der Gaststätte geht es auch noch um eine Figur im Schaufenster eines Tabakgeschäfts, die der Student als rassistisch empfindet.