Die Klangoase in Mannheim wird im August 25 Jahre alt. So lange kann man sich hier schon von Klängen berieseln lassen, die von hoch oben aus den Baumkronen kommen.

Was ist die Klangoase im Luisenpark?

Die Mannheimer Klangoase ist ein Ort, an dem die Besucherinnen und Besucher abschalten können. Ein Ort, an dem die Musik mit der Natur Eins wird. Auf der Wiese verteilt stehen überall Liegestühle und laden zum entspannen ein. Aus den Baumkronen ertönen beruhigende Klänge.

"Als wir hergelaufen sind, haben wir erstmal gesucht, wo die Klänge herkommen."

Gut versteckt, hoch oben hinter dichten Blättern hängen sechs schwarze Musikboxen an den Baumstämmen. Denn nicht die Technik, sondern die Musik und die Natur sollen hier im Vordergrund stehen. Die Boxen sind an verschiedenen Bäumen in der Nische des Luisenparks verteilt, damit die Besucherinnen und Besucher von überall die Klänge hören können.

"Weg vom Stress des Alltags. Das ist so ein bisschen wie ein Wiegelied."

Seit 1996 schlafen hier regelmäßig Besucherinnen und Besucher des Luisenparks auf den Liegestühlen ein - einige davon sind Stammkunden.

Extra komponierte Klänge für den Luisenpark

Parkdirektor Joachim Költzsch hatte die Idee zu diesem idyllischen Fleckchen. Bei der Umsetzung hatte ihm aber Musiker Peter Seiler geholfen. Er komponiert die unterschiedlichen Lieder der Klangoase. Mal mit Urwald-Geräuschen, mal mit Klavier und mal mit Geige.

"Ich finde es sehr entspannend hier. Augen zu, Musik auf sich wirken lassen."

Joachim Költzsch (li.) und Peter Seiler (re.) haben die Klangoase im Mannheimer Luisenpark erfunden. SWR

Geburtstagsfeier mit Jubiläumskonzert

Zur Feier des 25-jährigen Bestehens gibt es am 29. August 2021 zwei Live-Konzerte in der Klangoase - mit Auftritten von Peter Seiler und neun Gastmusikern. Der Eintritt ist frei, lediglich der Parkeintritt ist kostenpflichtig.

In der Klangoase kann man auch heiraten

Seit 2012 können sich Paare hier in der Klangoase auch das Ja-Wort geben - vom Mannheimer Standesamt abgesegnet. Auch im Teehaus im Luisenpark kann man übrigens heiraten.

Die Klangoase im Luisenpark ist von April bis Oktober immer von neun bis zwölf Uhr eingeschaltet.