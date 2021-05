Im deutschlandweiten 58. Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" sind eine Heidelbergerin und ein Schriesheimer mit dabei. Die Aufregung ist groß, wer den Titel gewinnt.

Sie haben es geschafft: Luise Dieckmann aus Heidelberg und Leon Kunz aus Schriesheim sind im 58. Bundeswettbewerb "Jugend musiziert". Vor diesem Wettbewerb mussten sie sich erstmal noch im Landeswettbewerb behaupten. Denn wer sich dort qualifiziert, kommt ins Finale, also in den Bundeswettbewerb. Wegen Corona mussten die Musiker ihre Stücke in einem Video verpackt zur Jury nach Bremen schicken. Bis kommenden Mittwoch (26.5.) hat die Jury jetzt Zeit, sich die Videoclips aus ganz Deutschland anzuschauen. Dann entscheidet sich, wer den Wettbewerb gewinnt.

Heidelbergerin Luise spielt Fagott

In den 58 Jahren haben schon knapp eine Millionen Kinder und Jugendliche an dem Wettbewerb teilgenommen. Für viele war das der erste Schritt in Richtung Musikkarriere. Und für die übt Luise Dieckmann täglich mehrere Stunden auf ihrem Fagott - für ihren Musikunterricht fährt sie sogar bis nach Stuttgart. Für den Bundeswettbewerb hat sie ein Stück von Vivaldi eingereicht.

"Es ist schon faszinierend, weil das Fagott sehr tief, auch relativ laut sein kann. Es hat einen sehr warmen Klang. Also man kann ganz viel von sich da reingeben - hat für mich viel mit Emotionen zu tun."

Luise Dieckmann aus Heidelberg spielt Fagott seit sie sechs Jahre alt ist. SWR

Sie war schon öfter im Finale

Seitdem die 18-Jährige acht Jahre alt ist nimmt sie an dem Wettbewerb "Jugend musiziert" teil - war auch schon mal im Finale mit dabei. Dieses Jahr ist aber ein ganz besonderes für sie: Es ist das letzte an dem die Heidelbergerin teilnehmen darf, denn nächstes Jahr will sie studieren, wenn alles gut läuft Musik an einer Musikhochschule.

Leon spielt Gitarre - hat schon zweimal gewonnen

"Gitarre ist auf jeden Fall mein Ding. Ich das mache ich schon seit ich sechs Jahre alt bin. Ich kenne das Leben quasi gar nicht ohne Gitarre."

Leon Kunz aus Schriesheim spielt Gitarre. Ein Leben ohne sein Instrument kann er sich nicht vorstellen. Eine Mozart-Variation des spanischen Gitarristen Fernando Sor hat Leon in diesem Jahr ins Finale gebracht. Der Schüler hat schon zweimal den ersten Bundespreis bei "Jugend musiziert" gewonnen.

Leon Kunz aus Schriesheim und seine Gitarre sind unzertrennlich. SWR

Er war schon in der Show "Dein Song"

Der 17-jährige war in diesem Jahr auch bei der Kika-Casting-Show „Dein Song“ mit dabei. Dort hat er einen selbst geschriebenen Song präsentiert. Leon war einer von 16 Auserwählten, die bei der TV-Show mitmachen durften.