Im Schriesheimer Ortsteil Altenbach (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Duienstagvormittag ein Müllfahrzeug umgekippt. Der 63-jährige Fahrer hatte sich laut Polizei auf einem schmalen Weg festgefahren und versucht, das Fahrzeug wieder in Gang zu bekommen. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr konnte das Müllauto schließlich bergen. Der Schaden am Fahrzeug beträgt rund 30.000 Euro.