Die Feuerwehr hat am Donnerstagvormittag mehrere brennende Müllcontainer bei einem Hotel in Heidelberg-Kirchheim gelöscht. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Warum und wie die Müllcontainer in Brand gerieten, steht nicht fest. Die Feuerwehr hatte das angrenzende Hotel wegen starker Rauchentwicklung zeitweise evakuieren müssen.