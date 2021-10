Müllberg wird vor dem Rathaus aufgeschüttet

Die Stadt Lampertheim hat dem Müll den Kampf angesagt: Zum Auftakt einer Müllkampagne wird vor dem Rathaus ein Müllberg aufgeschüttet, denn: Herumliegende Kippen oder Verpackungsmüll, verschmierte Unterführungen oder im Wald deponierter Sperrmüll sind nicht nur unschön, sondern tragen auch dazu bei, dass sich Menschen in ihrer Umwelt nicht wohl fühlen. Studien haben gezeigt, dass Müll auch das subjektive Sicherheitsgefühl beeinflusst. Entsprechend ist die Lampertheimer Müllkampagne eingebettet in ein landesweites Präventionsprogramm mit dem Titel "Kompass“. Polizei, Kommunen und Bürger sind aufgerufen, Projekte ins Leben zu rufen, die die Sicherheit in den Kommunen erhöhen - auch die subjektive Sicherheit. Zum Auftakt wird am Nachmittag vor dem Rathaus ein Müllberg aufgeschüttet, der den Inhalt sämtlicher öffentlicher Abfallbehälter sowie wild abgelegten Müll umfasst.