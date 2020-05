per Mail teilen

Bei einem Motorradunfall am Samstagnachmittag ist eine 22-Jährige Fahrerin auf der Landesstraße von Neckargerach nach Schollbrunn (Neckar-Odenwald-Kreis) schwer verletzt worden. Sie war in einer langgezogenen Linkskurve kurz von der Fahrbahn abgekommen und dann gestürzt. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine naheliegende Klinik geflogen. Während der Unfallaufnahme musste die Landstraße voll gesperrt werden.