Bei einem Unfall ist am Freitagabend bei Obrigheim (Neckar-Odenwald-Kreis) ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei war der Mann nach Haßmersheim unterwegs, als er in einer Kurve stürzte. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.