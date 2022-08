Bei dem Unfall am Sonntag war nach Angaben der Polizei auf der Landstraße 536 zwischen Schriesheim und Wilhelmsfeld ein Autofahrer mit einem Motorrad zusammengestoßen.

Der Autofahrer war laut Polizei an der Einmündung in Richtung Altenbach (Rhein-Neckar-Kreis) abgebogen, als sein Wagen mit dem Motorrad frontal kollidierte. Der Motorradfahrer stürzte, beide Fahrzeuge gerieten in Brand. Der Autofahrer wurde laut Polizei nur leicht, der Motorradfahrer schwerst verletzt. Ein Rettungshubschrauber transportierte ihn ins Krankenhaus.

Fahrbahn zwischen Schriesheim und Wilhelmsfeld beschädigt

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Fahrbahn sei durch die brennenden Fahrzeuge stark beschädigt worden, so die Polizei. Sie müsse nun ausgebessert werden. Auch der Grünstreifen am Rand der Fahrbahn war in Brand geraten, die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Der Verkehr wurde zwischenzeitlich über den Abbiegestreifen geleitet.