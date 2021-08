per Mail teilen

Ein 56-jähriger Motorradfahrer, der am Wochenende bei einem Unfall bei Lindenfels (Kreis Bergstraße) verunglückt war, ist an seinen Verletzungen gestorben. Der Mann aus Mörlenbach (Kreis Bergstraße) war am Sonntagabend auf der B47 auf Höhe des Ortsteils Kolmbach unterwegs. Dort kam er aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Leitplanke und stürzte zu Boden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Dort starb er jetzt.