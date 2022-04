per Mail teilen

Bei einem Unfall ist am Donnerstagnachmittag in Heidelberg ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte ein Autofahrer auf dem Weg in Richtung Bismarckplatz wenden wollen, dabei hatte er den entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der Bus- und Bahnverkehr auf der Bergheimer Straße war zeitweise gesperrt.