Bei einem Unfall auf der Kreisstraße bei Schönbrunn ist ein 51-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei war er am Mittwochnachmittag in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und in einem Feld gelandet. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Die Unfallursache ist unklar. Die Kreisstraße zwischen Schönbrunn und Moosbrunn war für rund eine Stunde voll gesperrt.