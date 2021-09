Motorradfahrer auf Hockenheimring tödlich verunglückt

Am Samstagnachmittag ist ein Motorradfahrer bei einem Rennunfall am Hockenheimring lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 59-jährige Motorradfahrer mit seiner Maschine an einem Rennen teilgenommen. In der Parabolika-Kurve stürzte er demnach ohne Beteiligung anderer. Dabei verletzte er sich lebensgefährlich. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Ludwigshafener Klinik gebracht. Am Hockenheimring hat am Wochenende die Rennsaison 2021 begonnen. Nach Angaben des Betreibers waren für den Auftakt 400 Fahrer gemeldet. mehr...