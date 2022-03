Mehrere schwere Motorradunfälle - einer endet tödlich

Das sonnige Frühlingswetter hat am Wochenende zahlreiche Motorradfahrer zu einer ersten Tour auf die Straßen in der Rhein-Neckar-Region gelockt. Dabei kam es laut Polizei zu mehreren schweren Unfällen. Auf einer Landstraße zwischen Neckarwimmersbach und Pleutersbach (Rhein-Neckar-Kreis) kam ein 28-jähriger Motorradfahrer ums Leben. Bei einem Zusammenstoß auf der A 5 bei St. Leon-Rot erlitt ein 61-Jähriger Kraftradfahrer schwere Verletzungen. Bei Unfällen in Schwetzingen und Waldwimmersbach wurden zwei Biker (31 und 36 Jahre alt) leicht verletzt. In Ketsch entstand bei einem Zusammenstoß lediglich Sachschaden. Die Verkehrspolizei führt eigenen Angaben zufolge regelmäßige Schwerpunktkontrollen und Präventionsmaßnahmen an Streckenabschnitten durch, die bei Motorradfahrern beliebt sind.