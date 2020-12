Das Polizeipräsidium Südhessen in Heppenheim hat am Freitag eine gemischte Bilanz der diesjährigen Motorradsaison gezogen. Es seien drei Motorradfahrer mehr als 2019 bei Unfällen im Kreis Bergstraße ums Leben gekommen. Allerdings gab es den Angaben zufolge 24 verletzte Biker weniger als im Vorjahr. Acht Motorradfahrer verloren in diesem Jahr in Südhessen bei Unfällen ihr Leben. 76 wurden schwer, 173 leicht verletzt. Die überwiegende Zahl der Motorradfahrer sei jedoch verantwortungsvoll und vernünftig auf den Strecken in Südhessen unterwegs gewesen und habe die Polizeikontrollen begrüßt, so die Polizei. Insgesamt kontrollierten die Beamten im Bereich des Polizeipräsidiums Südhessen in diesem Jahr rund 6.000 Motorräder - und damit fast doppelt so viele, wie im Jahr zuvor. Fast 100 Fahrern drohen wegen erheblicher Geschwindigkeitsüberschreitungen Fahrverbote. Positiv: Laut Polizei haben Alkohol oder Drogen bei Fahrerinnen und Fahrern schwerer Motorräder überhaupt keine Rolle gespielt.