Tafelladen sucht Ehrenamtliche

Der Tafelladen in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) sucht dringend ehrenamtliche Helfer. Der Einkaufsladen des Roten Kreuzes verkauft Lebensmittel an bedürftige Kunden, rund 800 Menschen kaufen dort täglich ein. Durch die Corona-Krise haben sich viele der älteren Helfer von ihrem Ehrenamt zurückgezogen. Stefan Kohler vom DRK-Kreisverband Mosbach sagte dem SWR, man richte sich im Tafelladen völlig nach den Ehrenamtlern, es sei egal, ob jemand eine Stunde in der Woche Zeit habe oder täglich helfen wolle. Die Nachfrage bei den Kunden sei auch während der Coronapandemie sehr hoch gewesen. Jetzt brauche es Unterstützung von ehrenamtlichen Helfern, um das Angebot erhalten zu können.