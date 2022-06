Mosbacher Studierende bauen Kanus aus Beton

Der Sommer lockt die Wassersportler wieder an Rhein und Neckar. Wie wäre es denn mal mit einer Tour in einem Kanu? In einem Beton-Kanu. Sowas schwimmt doch gar nicht? Und ob!

Zwei Teams von Studierenden der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Mosbach werden Mitte Juni in Brandenburg an der jährlichen Beton-Kanu-Regatta teilnehmen, um genau das unter Beweis zu stellen

Das Rezept für den Beton ist streng geheim

Ein Werkstattgelände in Mosbach, überall Eimer mit Sand und Kies, mit angerührtem grauen Beton, Kreissägen, Hammer, Wasserwaagen. In einem Ordner eine streng geheime Rezeptur für einen ganz besonderen Beton. Selbstgemischt von angehenden Ingenieuren der DHBW Mosbach. Seit Monaten bauen die Studenten in ihrer ohnehin knappen Freizeit an der Herausforderung, Beton zum Schwimmen zu bringen.

Das Zauberwort dafür lautet: Gewicht. Bei der letzten Regatta, an der die DHBW Mosbach teilgenommen hat, wogen die Kanus noch mehr als 120 Kilo, dank der neuen Rezeptur sind es in diesem Jahr noch 80 Kilo. Dazu der extrem schlanke Kanu-Korpus, die extrem dünnen Wände.

Fast 100 Teams gehen an den Start

Nur wenige Zentimeter ragt so ein Kanu aus Beton aus dem Wasser, viel geschaukelt werden darf da nicht. Die Studierenden selber sind alles andere als erfahrene Kanuten, aber irgendwie muss das alles klappen, hoffen sie. Denn die Konkurrenz bei der bevorstehenden Regatta in Brandenburg ist groß, fast 100 Teams von Hochschulen aus ganz Deutschland treten da an.

"Wir könnten eigentlich ganz beruhigt sein, wir haben alles gut berechnet, aber wir sind natürlich trotzdem super nervös!"

Das Kanu, das Nikolai Haas und sein Team gebaut haben, hat die Jungfernfahrt noch vor sich. Dieser Tage soll es am Neckar soweit sein.

Das Team von Michael Lechler ist das schon einen Schritt weiter, ihr Beton-Kanu hat die erste Prüfung auf dem Neckar schon bestanden.

"Wir waren extrem aufgeregt, aber es ist nicht untergegangen"

Jetzt also geht es Anfang Juni nach Brandenburg zur Regatta. "Nur nicht untergehen!“ lautet die wichtigste Devise. Und: "Wenn wir unter die ersten Zehn kommen, sind wir schon zufrieden!“