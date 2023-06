Mosbach feiert Athleten für Medaillenregen

Special Olympics in Berlin

Fünf Athleten der Mosbacher Johannes-Diakonie haben an den Special Olympics in Berlin teilgenommen und stolze 13 Medaillen geholt. Jetzt wurden sie in ihrer Heimat gefeiert.

Stolz laufen die fünf Athleten ein. Bei jedem Schritt klimpert es. Auch bei Frank Eser. Drei Gold- und eine Bronzemedaille hat der Kraftdreikämpfer von den Special Olympics in Berlin mitgebracht. Die Mosbacher Athleten haben bei den Special Olympics viele Medaillen geholt SWR Beim Kraftdreikampf messen sich die Sportler in Kniebeugen, Kreuzheben und Bankdrücken. Anfangs hat Frank Eser seinen Erfolg gar nicht realisiert. So richtig klar wurde es ihm erst bei der Siegerehrung. "Mir sind ein bisschen die Tränen gekommen. Ich hab die Tränen nicht ganz so gezeigt, aber in mir gespürt." Patricia Spaulding hat im Freiwasserschwimmer zweimal die Goldmedaille geholt. Geschwommen wird nicht im Becken, sondern in offenen Gewässern. Bei ihrem dritten Start wurde sie Letzte - aus einem kuriosen Grund. Sie war für ihre Leistungsklasse zu schnell unterwegs. Eine besondere Zeit in Berlin Was die Sportler der Diakonie leisten, weiß niemand besser als Claudia Geiger. Sie koordiniert die Sportangebote in Mosbach - und sie ist mächtig stolz. "Man hat gesehen, was unsere Athleten können. Ganz viele Breitensportler kommen da nicht dran." Manche haben sich aber nicht nur bei den sportlichen Wettkämpfen ausgepowert. Kraftdreikämpfer Danilo Pasnicki zum Beispiel hat sich eine ganz besondere Pausenbeschäftigung gesucht: In den sozialen Medien ging ein Video viral, das zeigt, wie er Weltklasse-Basketballer Dirk Nowitzki Huckepack nimmt. Nowitzki wiegt stolze 110 Kilo und ist den Sportlern in Berlin zufällig über den Weg gelaufen. Eins ist jedenfalls klar: Für Danilo Pasnicki und seine Kollegen wird Berlin nicht nur deshalb in guter Erinnerung bleiben.