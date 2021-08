Die Stadt Mosbach möchte in den städtischen Schulen alle Klassenräume der Stufen 1 bis 6 mit Luftfiltern oder CO-2- Sensoren ausstatten. Mit dem Thema wird sich am Abend der Mosbacher Gemeinderat befassen. Man sehe zwar keinen zwingenden Handlungsbedarf, heißt es in der Vorlage für die Sitzung am Abend, zudem werden Pro und Contra von Luftfiltern und CO-2-Ampeln auch wissenschaftlich kontrovers diskutiert. Dennoch könnzen die entsprechenden Geräte eine gute ergänzende Maßnahme sein, um die Pandemie weiter einzudämmen. Gleichzeitig setze man weiterhin auf regelmäßiges Lüften und die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen in Klassenräumen. Insgesamt geht es an den 12 Schulen um knapp 80 Räume, die Kosten beliefen sich auf 156.000 Euro, ein Teil davon könnte aus einem geplanten Förderprogramm des Landes kommen.