Geschäftsmann aus dem Odenwald muss in den USA in Haft

Ein Geschäftsmann aus dem Neckar-Odenwald-Kreis muss in den USA für vier Jahre und sieben Monate ins Gefängnis. Das hat jetzt die zuständige Justizbehörde in Texas bestätigt. Der Anfang 40-jährige war am vergangenen Freitag wegen des Besitzes von kinderpornografischem Material von einem US-Gericht verurteilt worden. Der ehemalige leitende Angestellte eines Neckar-Odenwälder Unternehmens war bei einer Dienstreise Ende 2019 auf dem Flughafen Houston kontrolliert worden, dabei hatten die Ermittler kinderpornografische Videos auf seinem Handy gefunden. Seitdem saß der Mann in einem texanischen Gefängnis. Auch die Mosbacher Staatsanwaltschaft ermittelt nach den Hinweisen aus den USA seit Monaten, sie hatte unter anderem die Privatwohnung des Mannes durchsuchen lassen und zahlreiche Datenträger beschlagnahmt. Hier stehe nach der Sichtung des Materials inzwischen auch der Verdacht des sexuellen Missbrauchs von Kindern im Raum, heißt es bei der Behörde.