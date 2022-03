Mutmaßlicher Mörder soll in Psychiatrie

Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat gegen einen 32-jährigen Mann wegen Mordverdachts und anderer Straftaten ein Sicherungsverfahren beantragt. Der Mann soll nach Ansicht der Staatsanwaltschaft dauerhaft in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen werden. Er ist tatverdächtig am 19. Oktober 2021 eine Frau in deren Wohnung in Mannheim vergewaltigt und erwürgt zu haben. Einen Tag zuvor soll der 32-Jährige eine Frau in Heidelberg verfolgt und auf sie eingeschlagen haben. Sie wurde erheblich verletzt. Bei einer dritten Tat am 20. Oktober hat der Mann laut Staatsanwaltschaft in Krefeld bei einem Diebstahlsversuch einer Frau schwere Gesichtsverletzungen zugefügt. Der 32-Jährige ist derzeit in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.