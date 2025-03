In Stammheim läuft der Prozess gegen den Attentäter von Mannheim. Am Dienstag hat er selbst ausgesagt. Zur Tat und seinem Motiv. Sein Anwalt spricht von "Turbo-Radikalisierung".

Vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart hat der Angeklagte die tödliche Messerattacke auf den Mannheimer Polizisten Rouven Laur gestanden. Dabei zeigte Sulaiman A. Anzeichen von Reue. Er sagte, er habe es am 31. Mai 2024 in Mannheim auf den Islamkritiker Michael Stürzenberger abgesehen gehabt. Das Strafverfahren gegen Sulaiman A. läuft seit Mitte Februar. Er ist wegen Mordes und versuchten Mordes angeklagt.

Attentäter von Mannheim sagt zu Motiv aus

Direkt zu Beginn der Verhandlung am Oberlandesgericht in Stuttgart-Stammheim sagte der Angeklagte, er werde sagen, warum er diese so wörtlich, "schreckliche Tat" begangen habe. Mit Beginn des Gaza-Krieges habe sich etwas in ihm verändert, so Sulaiman A. vor Gericht. Im Messenger-Dienst Telegram habe er leidende und getötete Frauen und Kinder gesehen. Das habe ihn tief bewegt. Er habe "jeden Tag mitgeweint."

Telegram-Chats haben zur Radikalisierung geführt

Von einem Chat-Partner, den er einen "Gelehrten" nennt, habe er sich dann die Erlaubnis geholt, Ungläubige zu töten. Diesen Telegram-Chat bestätigte er am Dienstag gegenüber dem Richter. Er sei deshalb entschlossen gewesen, den Islamkritiker Michael Stürzenberger in Mannheim bei der Info-Veranstaltung der Bürgerbewegung Pax Europa umzubringen, sagte Sulaiman A. weiter. Die Chats habe er als konkrete Anleitung zum Töten empfunden.

Sulaiman A. schildert Ablauf der Tat

Stück für Stück schilderte Sulaiman A. am Dienstag ruhig, teilweise auch mit bebender Stimme, den Ablauf der Tat. Er sei zunächst davon ausgegangen, Michael Stürzenberger getötet zu haben. Das war aber nicht der Fall. Erst dann habe er den Polizisten Rouven Laur gesehen und gedacht: "Heute muss jemand sterben." Deshalb habe er zweimal auf den Polizisten eingestochen. Der 29-Jährige starb zwei Tage später an seinen schweren Verletzungen.

Islamkritiker und Familie Rouven Laurs im Gericht

Der Saal des Oberlandesgerichts ist am Dienstag voll. Es sind so viele Zuschauer gekommen wie an keinem der bisherigen Verhandlungstage. Auch der Islamkritiker Michael Stürzenberger verfolgt aufmerksam die Ausführungen von Sulaiman A.. Obwohl es immer wieder ganz konkret um ihn als Ziel des Angriffs geht, wirkt Stürzenberger vor Gericht ruhig und gefasst. Auch die Mutter und eine Schwester von Rouven Laur sind vor Ort und verfolgen emotional die Aussage des Angeklagten.

Sulaiman A. wird Mord und fünffach versuchter Mord vorgeworfen. Im Falle einer Verurteilung muss er mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe rechnen. Auch eine besondere Schwere der Schuld steht im Raum.