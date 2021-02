per Mail teilen

Die Mannheimer Linken-Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut ist mit dem Tode bedroht worden. Sie hat im Online-Dienst Instagram ein Bild mit einer Pistole und der türkischen Aufschrift “Der Tod wird dich finden“ erhalten, so der Landesverband der Linken. Abgeschickt wurde diese Nachricht unter dem Decknamen und dem Bild eines bekannten Auftragsmörders türkischer Geheimdienste, heißt es. Im Jahr 2020 hatte die Sozialwissenschaftlerin mit kurdisch-alevitischem Hintergrund eine Morddrohung mit demselben Unterzeichner erhalten. Sie hat Strafanzeige gestellt. Damals hätten die Ermittlungen ergeben, dass der Urheber in der Türkei saß. Akbulut forderte die Bundesregierung auf, die in Deutschland agierenden Verbände, wie die “Grauen Wölfe“ zu verbieten.