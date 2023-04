Theater Heidelberg zeigt "Mord im Orientexpress" von Agatha Christie

per Mail teilen

Das Theater der Stadt Heidelberg zeigt vom 1. April bis zum 4. Juli eine Bühnenfassung des berühmten Krimis "Mord im Orientexpress" von Agatha Christie.

Agatha Christie hat viele grandiose Krimis geschrieben, manche auch für die Bühne. Von ihrem mehrfach verfilmten Roman „Mord im Orientexpress“ gibt es eine autorisierte Theaterfassung, die aber noch nie in Deutschland aufgeführt worden ist. Das Theater der Stadt Heidelberg hat um die Rechte an der Erstaufführung gekämpft und gewonnen. Am 1. April geht die Premiere über die Bühne.

In Heidelberg nimmt Hercule Poirot die Zuschauer mit im Orientexpress

Die Schauspieler des Theaters in Heidelberg nehmen die Zuschauer mit auf eine außergewöhnlich Bahnfahrt. Auch im Stück fällt ein amerikanischer Geschäftsmann im Orientexpress von Istanbul nach Calais einem so brutalen wie mysteriösen Mord zum Opfer. Zufällig befindet sich Meisterdetektiv Hercule Poirot unter den Fahrgästen und nimmt die Ermittlungen auf.

Auf der Fahrt im Orientexpress von Istanbul nach Calais fällt ein amerikanischer Geschäftsmann einem so brutalen wie mysteriösen Mord zum Opfer. SWR

Der Waggon des Orientexpress wurde 1:1 für die Bühne nachgebaut

Bereits seit 1934 gibt es eine Bühnenfassung von Agatha Christies berühmtem Krimi „Mord im Orientexpress“. Zum ersten Mal in Deutschland wird dieses Stück nun vom Theater der Stadt Heidelberg präsentiert. Neben Hendrik Richter als Privatdetektiv Hercule Poirot gibt es einen zweiten Hauptdarsteller: Der Waggon des Orientexpress. Das Theater in Heidelberg hat ihn im Maßstab 1:1 nachgebaut, er ist auf der Drehbühne immer in Aktion.

Das Theater Heidelberg hat für die Bühne einen Waggon nachgebaut im Maßstab 1:1. SWR

"Es ist orientiert an dem klassischen Orientexpress. Ich habe mich da von den Farben und dieser opulenten Welt inspirieren lassen."

Aufführung am Theater Heidelberg mit drei Jahren Verspätung

Im Stück wie in den diversen Verfilmungen bleibt der Orientexpress irgendwo in Bulgarien auf der Strecke im Schnee stecken - fast auch ein Sinnbild für die Vorgeschichte der Heidelberger Inszenierung. Die startet nämlich mit drei-jähriger Verspätung, Schuld war nicht die Deutsche Bahn, sondern Corona.

"Der Zug ist schon fertig seit April 2020, das Bühnenbild war schon gebaut. Aber 12 Mann in einem Zug mit Abstandsregeln, das war nicht durchzuführen."

Premiere am Samstag, 1. April

Auch jetzt habe es für die Aufführung des Stückes noch ein paar Hürden gegeben, zum Beispiel viele Ausfälle durch Erkrankungen und Corona-Infektionen. Aber jetzt sei es endlich so weit. Das Theater Heidelberg zeigt das Stück "Mord im Orientexpress" ab Samstag, dem 1. April, bis zum Dienstag, dem 4. Juli 2023.