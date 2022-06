Monnem Bike-Festival mit Radparade

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause findet am Samstag wieder das “Monnem Bike Festival“ in Mannheim statt. Mit dem Rad-Festival sollen laut Veranstalter Straßen und Plätze neu und anders erlebt werden. Auf dem Paradeplatz, in der neuen Fußgängerzone, der Fressgasse, den Kapuzinerplanken und in der Kunst- und Jungbuschstraße finden verschiedene Aktionen statt. Beim Radsalon werden die neuesten Trends rund ums Fahrrad vorgestellt. Außerdem gibt es eine Fahrrad-Codieraktion. Beim RadCHECK kann man das eigene Rad kostenlos auf Verkehrssicherheit prüfen lassen. Geplant sind auch Mitmachangebote für Familien, wie zum Beispiel ein Parcours auf den Kapuzinerplanken. Um 17 Uhr startet dann am Marktplatz die Radparade von Mannheim nach Ludwigshafen. Die Veranstalter wünschen sich mehr Platz für Fahrräder. Das Festival ist 2017 im Rahmen des Radjubiläums entstanden. Die Stadt Mannheim plant es jährlich durchzuführen.