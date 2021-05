per Mail teilen

Ab Montag können sich alle Bewohnerinnen und Bewohner im Mannheimer Stadtteil Hochstätt impfen lassen. Es spielt laut Stadt keine Rolle, ob sie zu den impfberechtigten Gruppen gehören. Möglich macht das ein Modellprojekt der Stadt.

Laut Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) sei das Infektionsgeschehen in Stadtteilen mit besonderen sozialen Herausforderungen überdurchschnittlich. Das gelte auch für die Hochstätt. Der Mannheimer Oberbürgermeister war am Morgen auch selbst vor Ort, um sich ein Bild zu machen.

Kaum Home Office möglich

Eine Erklärung seien die Wohnverhältnisse und viele Menschen, die nicht von zu Hause aus arbeiten können.

„Gleichzeitig wissen wir, dass gerade in diesen Stadtteilen die Impfquote unterdurchschnittlich ist." Peter Kurz, Mannheimer Oberbürgermeister (SPD)

Deshalb habe sich die Stadt entschieden, das Impfangebot in den Stadtteil zu bringen und dort durchzuführen. Die Hochstätt sei ein überschaubares Gebiet mit knapp 3.200 Einwohnern. Man erhoffe sich Erkenntnisse zur Eindämmung des Infektionsgeschehens und könne dann zielgenauer planen. Das Modell der mobilen Impfungen solle auch in weiteren Quartieren und Stadtteilen mit hohen Inzidenzen fortgesetzt werden, so die Stadt.

Der Mannheimer Stadtteil Hochstätt - abgetrennt vom Rest der Stadt gelegen, könnte der Modellversuch gelingen. SWR Patrick Figaj

Mobile Impfteams

Die Impfungen werden eine Woche lang im Quartiersbüro auf der Hochstätt angeboten. Sie werden von mobilen, fachlich geschulten Teams durchgeführt. Das Impfangebot richtet sich nur an Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils.

Land unterstützt die Stadt Mannheim

Auch das Land begrüßt und unterstützt das Modellprojekt.

"Das Projekt der Stadt Mannheim ist die richtige Antwort darauf, indem es niederschwellig das Impfen direkt zu den Menschen bringt.“ Uwe Lahl, Amtschef des Sozialministeriums

Laut Sozialministerium erreicht die Impfkampagne manche Teile der Bevölkerung bislang noch nicht ausreichend.