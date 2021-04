Nach einem aktuellen Corona-Ausbruch in Wohnhäusern der Johannes-Diakonie in Schwarzach (Neckar-Odenwald-Kreis) sind rund 40 Bewohnerinnen und Bewohner und mehrere Mitarbeiter in Quarantäne. Ein erkrankter Bewohner sei inzwischen verstorben, so ein Sprecher der Johannes-Diakonie. mehr...