Mannheim beschließt eigenes mobiles Corona-Impfteam

Nach Schließung der Impfzentren Ende September sind jetzt die Hausärzte am Zug - und mobile Impfteams, unterstützt von der Landesregierung. Für Mannheim ist keines vorgesehen. Die Stadt kümmert sich nun selbst darum.

Impfungen gegen Corona für Menschen in Baden-Württemberg, die bisher nicht konnten oder wollten - das Land finanziert dafür nun 30 mobile Impfteams, die überall im Bundesland verteilt sind. In Mannheim gab es bisher fünf mobile Impfteams. Ab jetzt muss sich die Stadt vier Impfteams mit den umliegenden Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis teilen.

100.000 Euro monatlich für mobiles Impfteam der Stadt

Der Stadt reicht das aber nicht. Der Gemeinderat hat jetzt beschlossen, ein eigenes mobiles Impfteam für die Stadt anzuschaffen. Kostenpunkt: Rund 100.000 Euro pro Monat.

Rathauschef Kurz: "Viele haben gar keinen Hausarzt"

Der Manheimer Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) sagte dem SWR, bestimmte Teile der Bevölkerung seien für eine Corona-Impfung schwer zu erreichen. Zudem hätten viele gar keine Hausärztin oder einen Hausarzt.

"Diesen Menschen also einen leichten, einfachen Zugang zu ermöglichen, das ist glaube ich sehr wichtig."

Zurückhaltung des Sozialministeriums wegen Impfteams

Das baden-württembergische Sozialministerium reagiert zurückhaltend:

"Wir haben rund 17.000 Hausärztinnen und -ärzte (…). Sollte sich im Oktober zeigen, dass das Impf-Angebot in einigen Regionen tatsächlich nicht ausreicht, werden wir dies gegenüber der Ärzteschaft kritisieren und zeitnah weitere mobile Impfteams an den Start bringen."

Darauf will Mannheim nicht warten. Seit dieser Woche gibt es deshalb auch noch einen zusätzlichen "Impfpunkt" am Mannheimer Uniklinikum.

Mobile Impfteams in Mannheim seit Mai im Einsatz

Bereits Anfang Mai war Mannheim die erste Stadt im Land, die mit mobilen Impfteams gezielt in Quartiere mit vielen Arbeitslosen und Migranten ging, in denen die Impfbereitschaft oft sehr gering war - mit Erfolg, so die Stadt.