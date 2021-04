In Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) starten die Impfungen für über 80-Jährige in der Stadthalle. 420 Termine stehen nach Angaben des Rhein-Neckar-Kreises insgesamt zur Verfügung. Das Landratsamt schickt als Betreiber von drei Impfzentren die mobilen Impfteams, die bereits an anderen Orten in der Region Menschen geimpft haben. Für die Organisation und die Anmeldung sind die Kommunen vor Ort zuständig, in diesem Fall also Hockenheim. Eine zweite Impfung werde dann in der zweiten Maiwoche angeboten. Im Vorfeld, heißt es von Seiten der Stadt Hockenheim, seien alle über 80-jährigen Bürgerinnen und Bürger angeschrieben und informiert worden.