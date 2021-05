Die mobilen Impfteams der Impfzentren des Rhein-Neckar-Kreises werden erneut in den Städten und Gemeinden unterwegs sein. Nach Angaben aus dem Heidelberger Landratsamt beginnt die Aktion am 3. Juni. Die Resonanz auf die Vor-Ort-Impfungen in allen 54 Kommunen des Kreises sei durchweg positiv gewesen, so eine Mitteilung des Rhein-Neckar-Kreises. Das erneute Angebot richte sich besonders an impfberechtigte Personen, die bisher mit der Impfkampagne noch nicht erreicht werden konnten. Die Kommunen organisieren wie bei der ersten Aktion die Vor-Ort-Impfungen gemeinsam mit dem Kreis und informieren über Details, so das Landratsamt.