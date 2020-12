208 Mannheimer haben am Montag nach Angaben der Stadt das Angebot eines Corona-Tests im neuen mobilen Testzentrum genutzt. Dieses tourt noch bis Ende September durch die Stadtteile und soll die Hausärzte entlasten.

Die erste Station des mobilen Test-Zentrums war am Montag die Turnhalle der Jungbuschschule im gleichnamigen Mannheimer Stadtteil. Am Dienstag macht das mobile Test-Team Station in der Sporthalle des Johanna-Geissmar-Gymnasiums auf der Schönau. Weitere Termine für die kommenden Tage in den verschiedenen Stadtteilen finden Sie hier.

Hintergrund für das neue Angebot ist nach Angaben der Stadt, dass im Moment immer mehr Urlauber aus Risikogebieten zurückkehren und sich testen lassen wollen. In dem mobilen Test-Zentrum geht das schnell und unkompliziert: Die Ergebnisse lägen innerhalb von 48 Stunden vor, so das Mannheimer Gesundheitsamt.

Auch Lehrer oder Erzieher können sich testen lassen

Neben Reiserückkehrern sind die zusätzlichen Testmöglichkeiten auch für Lehrkräfte und Beschäftigte in der Kinderbetreuung gedacht. In dem mobilen Team arbeiten Mitarbeiter des Universitätsklinikums Mannheim mit Mitarbeitern des Gesundheitsamts zusammen. Nach Angaben des Gesundheitsamt schaffen sie bis zu 250 Abstriche am Tag. Die werden anschließend im Mannheimer Uniklinikum ausgewertet.

Ist der Abstrich ausgewertet, werden die Getesteten per SMS infomiert. Anschließend können sie die Testergebnisse auf einer Passwort-geschützten Webseite einsehen.

Nur für Menschen ohne Krankheits-Symtome

Wer sich testen lassen will, sollte mit einem Boarding-Pass, Tickets oder einer Hotelrechnung den gerade beendeten Auslandsaufenthalt belegen können. Personen mit Krankheitsanzeichen sollen nicht von den dezentralen Testangeboten Gebrauch machen, sondern sich weiterhin bei der Hotline des Gesundheitsamtes melden.

93 akute Fälle in Mannheim

Noch bis Ende September sollen die mobilen Teams in Schulen, Hallen und Kindertagesstätten in den Mannheimer Stadtteilen unterwegs sein. Damit sollen die niedergelassenen Ärzte in Mannheim entlastet werden. Nach Angaben der Stadt gibt es derzeit 93 akute Corona-Fälle in Mannheim (Stand Montagabend).