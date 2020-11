Der Finanzdienstleister MLP mit Sitz in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) hat seine Erlöse der ersten neun Monate des Geschäftsjahres um acht Prozent gesteigert, auf einen laut MLP neuen Höchstwert von rund 525 Millionen Euro. Die guten Zahlen haben laut MLP vor allem drei Gründe: Es habe satte Steigerungen in der Sparte Immobilienvermittlung gegeben, außerdem gab es jeweils ein deutliches Plus im Vermögensmanagement und in der Sachversicherung. Auch das Ergebnis vor Zinsen und Steuern lag mit 26,8 Millionen Euro laut MLP deutlich über dem vergleichbaren Vorjahreswert. Obwohl die Zahlen des Wieslocher Unternehmens nach neun Monaten über den bisherigen Planungen lägen, bleibe man vorsichtig, so MLP. Die Prognose für das Gesamtjahr werde deswegen nicht nach oben angepasst.