Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) hat am Dienstagabend in Stuttgart den Mittelstandspreis für soziale Verantwortung verliehen. Gewonnen haben in ihren Kategorien Unternehmen aus Sigmaringen, Rottweil und Geislingen. Die Unternehmen hawo GmbH aus Obrigheim (Neckar-Odenwald-Kreis) und die SUNTAT Europe GmbH aus Mannheim wurden als "Beispielhafte Unternehmen" gewürdigt. Sie waren damit in ihren jeweiligen Kategorien eines von fünf Unternehmen, die ausgezeichnet worden sind.