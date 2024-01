Seit über 25 Jahren packen Gläubige der Ahmadiyya-Gemeinde am Neujahrstag in Mannheim mit an. 70 Freiwillige räumten am Montag in aller Frühe die Reste von Raketen und Böllern weg.

Der Einsatz der muslimischen Ahmadiyya-Gemeinde hat in Mannheim bereits lange Tradition. Nach der Silvesternacht trifft sich die 600 Mitglieder zählende Gemeinde zunächst zum Morgengebet in der Moschee. Danach steht für alle Freiwilligen der Neujahrsputz auf dem Programm. Seit über 25 Jahren räumen die Mannheimer Ahmadiyya gemeinsam mit der Stadtreinigung Raketen- und Böllerreste weg. 70 Helfer räumen den Silvestermüll weg Diesmal packten rund 70 Helfer mit an. Einsatzort war am Montag erneut der Friedrichsplatz rund um den Wasserturm - ein Hotspot der Silvesterparty-Szene. Die Ahmadiyya wollen mit ihrem Einsatz ein "Zeichen der Dankbarkeit" zum Ausdruck bringen. Dass wir in Freiheit leben können, dass wir unseren Glauben ausleben können, das ist ein sehr schönes Gefühl. 70 muslimische Gemeindemitglieder packen den Silvestermüll in Tüten. SWR Unter den Helfern sind auch viele Kinder und Jugendliche. Diese sollen schon früh an ehrenamtliches Engagement herangeführt werden, erklärt Jugendbetreuer Atif Shahid. Er ist seit seiner Kindheit beim alljährlichen Neujahrs-Putz in Mannheim dabei. Das macht natürlich auch Spaß! Und dann macht man damit in den nächsten Jahren weiter. Wie in Mannheim packen die Ahamdiyya bundesweit in über 240 Städten und Gemeinden beim Großreinemachen mit an. Über 10.000 Freiwillige seien am Neujahrstag 2024 im Einsatz, informiert der Islamverband Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ), um "aus Liebe zu Deutschland die Straßen vom Silvestermüll" zu befreien. Bewegung hat 55.000 aktive Mitglieder in Deutschland Die Ahmadiyya-Bewegung bezeichnet sich als älteste islamische Gemeinschaft in Deutschland und hat hierzulande nach eigenen Angaben rund 55.000 aktive Mitglieder an mehr als 280 Standorten. Hintergrund: Ahmadiyya Muslim Jamaat Sich selbst bezeichnet die Gemeinschaft als eine islamische Reformgruppe. Sie sei fortschrittlich und weltoffen. "Die Kerntheologie unseres Gründers ist, dass man den Schöpfer nicht lieben kann, wenn man die Schöpfung nicht liebt. Deshalb ist das Motto unserer Gemeinde: 'Liebe für alle, Hass für keinen'", so Imam Scharjil Khalid. Anhängerinnen und Anhänger der Ahmadiyya Muslim Jamaat sind in Deutschland sozial engagiert. In vielen Gemeinden räumen Mitglieder der Gemeinde beispielsweise nach Silvester Müll von den Straßen, organisieren Spendenaktionen und unterstützten bei der Flutkatastrophe im Ahrtal. Laut der Soziologin Necla Kelek sind die Ahmadiyya streng konservativ. Der Koran und die Sunna würden wortwörtlich genommen, Männer entschieden über das Leben von Frauen und Ältere über das von Jüngeren. Außerdem lebe die Gemeinschaft abgeschottet, und Verwandschaftsehen seien häufig.