Mitglied einer Bande steht vor dem Landgericht Heidelberg

In Heidelberg steht von heute an ein Mitglied einer Schleuserbande vor dem Landgericht.

Dem Angeklagten wird von der Staatsanwaltschaft zur Last gelegt, ab August 2022 mindestens 159 Ausländer, die aus der Türkei kamen, nach Deutschland eingeschleust zu haben. Er soll demnach in 22 Fällen über Serbien und Ungarn Menschen in Empfang genommen und über die Tschechische Republik nach Deutschland oder in die Niederlande und Belgien gebracht haben.

Teil einer professionellen Schleuserorganisation

Eine Schleusung soll zwischen 650 und 1.100 Euro gekostet haben. Der Angeklagte soll durch die ihm vorgeworfenen Taten rund 82.500 Euro eingenommen haben. Der Mann war nach Darstellung des Gerichts Teil einer internationalen und professionell agierenden Schleuserorganisation. Das Gericht hat zur Durchführung der Beweisaufnahme 50 Zeugen geladen.