Nördlich der A6 bei Mannheim ist ein Wildschwein tot aufgefunden worden, das mit der Afrikanischen Schweinepest infiziert ist. Das teilte das Landwirtschaftsministerium mit.

In Baden-Württemberg ist der zweite Fall von Afrikanischer Schweinepest (ASP) bei einem Wildschwein aufgetreten. Laut Landwirtschaftsministerium ist das infizierte Wildschwein nördlich der A6 bei Mannheim tot gefunden worden. Das Friedrich-Loeffler-Institut, das nationale Referenzlabor für Afrikanische Schweinepest, habe die Infektion mit der Tierseuche bestätigt. Das Virus ist für Menschen ungefährlich. Bisher seien noch keine Hausschweine infiziert, teilte Agrarminister Peter Hauk (CDU) mit.

Erster Fall von Schweinepest im Rhein-Neckar-Kreis 2024

Das Virus ist seit Monaten auf der hessischen Landesseite bei Lampertheim (Kreis Bergstraße) im Umlauf und in Rheinland-Pfalz. Den ersten Fall von Afrikanischer Schweinepest in Baden-Württemberg gab es Anfang August 2024. Das Virus war bei einem Wildschwein in der Nähe von Hemsbach (Rhein-Neckar-Kreis) nachgewiesen worden. Ein Jäger hatte das Tier zuvor erschossen.

Damit das Virus sich nicht auf Hausschweine ausbreitet, müssten Schweinehalter die Sicherheitsmaßnahmen weiterhin streng einhalten, so Agrarminister Peter Hauk. Für Haus- und Wildschweine verlaufe eine Infektion mit dem ASP-Virus fast immer tödlich. Nach dem ersten Fund der Afrikanischen Schweinepest im August im Rhein-Neckar-Kreis wurden unter anderem Sperrzonen eingerichtet und Schutzzäune aufgestellt.