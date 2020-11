per Mail teilen

Das Universitätsklinikum Heidelberg startet jetzt ein Pilotprojekt: Statt mit Papierzetteln wird sich dort mit einem QR-Code angemeldet.

Getestet wird die neue Anmeldestrategie zunächst in der Orthopädischen Klinik in Heidelberg-Schlierbach. Dort ist ab Montag ein QR-Code die Eintrittskarte in die Klinik, der es den Besuchern erspart, umständlich und handschriftlich Papierfragebögen auszufüllen.

QR-Code kann online generiert werden

Auf der Internetseite der Klinik können Besucher ihre Kontaktdaten eingeben und dann den QR-Code generieren. Der wird dann auf dem Smartphone oder als Ausdruck am Eingang vorgezeigt. Wer ohne QR-Code in die Klinik kommt, bekommt ihn vor Ort an einem Terminal.

QR-Code: Schneller und einfacher

Laut Ingo Autenrieth, dem Leitenden Ärztlichen Direktor des Universitätsklinikums, ermöglicht das neue Online-Verfahren Besuchern einen schnelleren Zugang. Außerdem können die Daten zentral erfasst und bei Bedarf nachverfolgt werden. Wenn der Versuch erfolgreich ist, soll der QR-Code auch an anderen Kliniken der Universitätsmedizin Heidelberg und auch für ambulante Patienten eingeführt werden.