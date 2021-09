per Mail teilen

Ein 15-Jähriger hat am Samstagabend laut Polizei zwei Straßenbahnfahrer am Mannheimer Paradeplatz mit einem grünen Laserpointer geblendet. Einer der Straßenbahnfahrer stieg demzufolge aus und stellte den Jugendlichen. Verletzt wurde durch den Laserpointer niemand. Die Polizei stellte den Laserpointer sicher. Gegen den Jugendlichen laufen jetzt Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.